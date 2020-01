20.000 extra laadpalen in Noord-Holland, Flevoland en Utrecht

Gedupeerde kinderop­vang­toe­slag: ‘Ik wil Rutte zeggen: we laten het er niet bij zitten’

6:00 Tweehonderd ouders die door de fiscus als fraudeur werden afgeschilderd in de rel om de kinderopvangtoeslag gaan vandaag in gesprek met premier Rutte en minister Hoekstra (Financiën). Steve Kuipers uit Almelo is één van hen. Hij kan nog steeds niet bevatten dat het zo misging met de kinderopvangtoeslag.,,Als je mij vijf jaar geleden had gezegd dat we nu bij de minister-president zitten vanwege kinderopvangtoeslag, dan had ik je voor gek verklaard. Het blijft bizar dit!”