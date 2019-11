200 vrachtwagens als erehaag bij uitvaart van verongelukte truckster Daisy

Dodelijk slachtof­fer bijenaan­val Tanzania is man van, vrouw (51) zwaarge­wond

11:12 Het slachtoffer dat gisteren in Tanzania om het leven kwam door een bijenaanval is een man van 69 jaar. Een 51-jarige vrouw ligt zwaargewond in een ziekenhuis in Dar es Salaam. Een woordvoerder kon vandaag hun woonplaats nog niet bekendmaken.