22 maanden geëist tegen oud-PVV'er voor stelen uit partijkas

Daarnaast moet Heemels het verduisterde geldbedrag van zo'n 170.000 euro terugbetalen aan de PVV. Ook moet hij de kosten betalen die de partij heeft gemaakt bij een accountant om de zaak te onderzoeken, meldt dagblad De Limburger. Tevens is de oud-PVV'er valsheid in geschrifte ten laste gelegd. Hij zou bankafschriften hebben vervalst. Heemels was lange tijd het boegbeeld van de PVV in Limburg en woordvoerder van Geert Wilders. Begin vorig jaar stapte hij op wegens ' financiële misstappen ' binnen de fractie. Zijn raadsman Geertjan van Oosten meent dat hij destijds ruim 139.500 euro achteroverdrukte. De Limburgse Statenfractie houdt het op 177.000 euro.

Drank en drugs

Het geld gebruikte hij naar eigen zeggen om een drank- en drugsverslaving te bekostigen. Hij zou vijf gram coke per dag gebruiken. Een deel van het bedrag gaf hij uit aan luxegoederen, zoals kaartjes voor Madonna en interieurspullen.



Volgens het OM heeft Heemels zijn fractie en provincie ernstig misleid. Zijn Advocaat Van Oosten zei in de rechtbank echter dat zijn cliënt een loyale en betrouwbare man is. ,,Heemels was verslaafd en dacht dat hij zich alles kon permitteren. Zonder cocaïne had hij geen euro gestolen. Heemels heeft helemaal geen leuk leven gehad", aldus Van Oosten.