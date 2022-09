251 Nederlandse gemeenten hebben geen langdurige asielopvang: ‘We vangen toch al Oekraïners op?’

Reacties op onderzoek naar Khadija Arib: ‘Een schandali­ge zaak’

‘Het begint een ritueel te worden bij D66: tijdens de formatie werd Johan Remkes weggezet als drankorgel omdat de onderhandelingen niet naar de wens van D66 verliepen, en nu Vera Bergkamp onder vuur ligt wordt Arib in diskrediet gebracht’ en ‘Als Johan Derksen zich verspreekt wordt de zaak onderzocht, belachelijk’: dit zijn enkele reacties van lezers op het nieuws van de dag. Hieronder de lezersbrieven die in de krant van vrijdag 30 september verschijnen. Je kunt zelf een reactie insturen via brieven@ad.nl.

29 september