27.650 euro boete voor vader en dochter die uitspraak mr. Frank Visser aan laars lappen

Na tv-rech­ter buigt nu de echte rechtbank zich over gevaarlij­ke boom in Lelystad

De echte rechtbank moet beslissen over het kappen van een boom in Lelystad, terwijl een televisierechter al heeft geoordeeld dat die boom weg moet. Dat bleek woensdag in de rechtbank in Almere. Daar diende de zaak die Woonstichting Centrada uit Lelystad tegen een bewoonster van de Zeelaan had aangespannen.

17 november