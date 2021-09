29-jarige man aangehouden na dodelijke steekpartij in Almelo

video 750.000 mensen slachtof­fer online seksuele intimida­tie

24 september Een op de twintig Nederlanders van 16 jaar of ouder heeft weleens te maken gehad met seksuele intimidatie op het internet. Dat komt neer op ruim 750.000 slachtoffers, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van een enquête die in 2020 is uitgevoerd in opdracht van het onderzoeksinstituut WODC. Vrouwen hebben hier het meest mee te maken, vooral als ze jong of biseksueel zijn.