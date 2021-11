2G kan zomaar een veel groter probleem in de samenleving creëren

Het is u vast niet ontgaan; praktisch overal, van voetbalkantines tot bijvoorbeeld basisscholen, hebben mensen moeite om te doorgronden hoe de nieuwe coronamaatregelen er precies uitzien en wat ze gaan opleveren.



Ik merk het ook aan mezelf. Elke keer moet ik opnieuw nadenken of ik mijn coronapas óf een mondkapje nodig heb om ergens binnen te kunnen komen. En uiteraard is er altijd weer die verbazing als ik een plek bezoek waar ze simpelweg niet meer meedoen – te vaag, geen zin.



Deze verwarring, in combinatie met alle terechte frustraties die er zijn, zou op dinsdagmiddag, als de Tweede Kamer met het kabinet gaat debatteren, weleens tot een vervelende apotheose kunnen leiden.