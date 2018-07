30 vmbo-leerlingen Maastricht hoeven geen aanvullende toetsen te doen

Positiever beeld

Een externe commissie heeft de afgelopen week per leerling en per vak aanvullend onderzoek gedaan naar het gemaakte werk. Daaruit bleek dat sommige leerlingen wel aan de eindnormen voldoen. Dit was eerder niet duidelijk omdat de administratie van de school niet op orde was. Al met al levert dat een 'wat positiever' beeld op, aldus Van Engelshoven.



Voor 41 leerlingen lijkt het werk daarmee dus gedaan. Afgezien van de twintig kandidaten die al gezakt zijn moet de rest volgende maand nog even aan de bak. De overige hersteltoetsen worden naar verwachting tussen 20 en 24 augustus afgenomen. De uitslag volgt op 31 augustus, waarna in oktober nog een herkansingsronde wordt gehouden.