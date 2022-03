35.000 witte vlaggetjes ter nagedachtenis aan coronadoden in Nederland

In navolging van een soortgelijke initiatieven in de Amerikaanse hoofdstad Washington DC, is in Amsterdam een tijdelijk monument opgericht voor de dodelijke slachtoffers van de coronapandemie in Nederland.

Het monument bevindt zich in de Bogortuin op het Java-eiland, een in het IJ gelegen schiereiland in het Oostelijk Havengebied. Het bestaat uit 35.000 witte vlaggetjes die in rijen in de grond zijn geplaatst. Nabestaanden van coronaslachtoffers openen het monument zaterdagmiddag met een ingetogen ceremonie, meldt de Stichting Protect EveryBody (SPE). Op het moment van de opening, om 16 uur, worden volgens haar in het hele land kaarsen ontstoken. Deelnemers kunnen dat delen op sociale media onder de hashtag #CovidHerdenking.

De schattingen over het aantal slachtoffers van Covid-19 in Nederland lopen volgens de stichting uiteen van 35.000 tot meer dan 45.000 mensen. ‘Vandaar het aantal vlaggetjes', luidt het in haar persbericht. In het coronadashboard van de overheid stond de teller van het aantal gemelde overleden coronapatiënten vrijdag op ruim 21.000.

De vlaggetjes blijven ‘in principe’ een week staan. De betrokken burgerorganisaties bieden nabestaanden van coronaslachtoffers daarmee een plek waar ze fysiek of virtueel kunnen stilstaan bij het verlies van hun dierbaren. ‘Ze vragen ook aandacht voor de omstandigheden waaronder deze slachtoffers zijn overleden, maar al te vaak in afwezigheid van hun geliefden en zonder hulp van zuurstof', zegt de stichting in een verklaring.

Met de herdenking vraagt de stichting naar eigen zeggen ook aandacht voor de honderdduizenden Nederlanders in risicogroepen ‘die zich vaak gedwongen voelen zichzelf sociaal te isoleren’. Het eerbetoon is tevens bedoeld als waarschuwing. ‘Ook nu er een vaccin is, zullen grote aantallen mensen nog slachtoffer kunnen worden van de hoge viruscirculatie', aldus de SPE. De herdenking wordt volgens haar ondersteund door tientallen vrijwilligers, meerdere nabestaanden, het platform Alle Handen Ineen, de wereldwijde Zero Covid Alliance en Pandemic Aid Networks.

In America: Remember

De stichting liet zich inspireren door het monument ‘In America: Remember’, in 2021 in de schaduw van de 169 meter hoge marmeren obelisk van het Washington Monument. Kunstenaar Suzanne Brennan Firstenberg plaatste er maar liefst 660.000 witte vlaggetjes voor Amerikaanse coronadoden. Terwijl het dodental bleef stijgen, nodigde ze nabestaanden in september en oktober uit een vlaggetje op te dragen aan hun dierbaren. Het monument, dat na ruim twee weken weer verdween, telde volgens Amerikaanse media uiteindelijk 700.000 vlaggetjes.

Het tijdelijke monument was het tweede in zijn soort. In de herfst van 2020 plaatste de kunstenaar voor de dodelijke slachtoffers van Covid-19 ruim 267.000 witte vlaggetjes in de buurt van het Robert F. Kennedy Memorial Stadium in Washington.

