38 coronadoden in één dag: 'Hopelijk schrikken mensen nu wakker’

De plotselinge snelle stijging van het aantal sterfgevallen door corona is een logisch gevolg van de trend die we al weken zien, zegt Andreas Voss, hoogleraar Infectiepreventie aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

,,Natuurlijk schrik ik hier ook van. Maar het laat zien dat het virus nog net zo gevaarlijk is als tijdens de eerste golf. Eerst steeg het aantal besmettingen, toen het aantal opnames, en nu gaat dus ook het aantal sterfgevallen flink omhoog. We wisten gewoon dat dit ging gebeuren, en toch hebben we het niet kunnen voorkomen.’’

Gedrag aanpassen

Voss hoopt dat mensen door de snel stijgende cijfers - in de afgelopen twee dagen vielen per dag nog 16 doden - wakker schrikken en hun gedrag aanpassen. ,,Dat is de enige manier om het aantal besmettingen weer omlaag te krijgen, en daarmee ook het aantal opnames en sterfgevallen in de hand te houden. Blijkbaar zijn dit soort cijfers daar voor nodig.”

Voss gaat verder: ,,We hoopten allemaal dat het in de tweede golf anders zou gaan. Dat het virus zich vooral onder jongeren zou verspreiden, dat de behandelingen nu veel beter zouden zijn waardoor minder mensen ziek zouden worden en zouden sterven. Maar hoewel het begon bij de jongeren, zien we nu dat het toch echt overslaat op oudere generaties - precies zoals tijdens de eerste golf.’'

Uitschieter?

Volgens Voss kan het aantal van vandaag een uitschieter zijn, en kan het aantal sterfgevallen de komende dagen weer wat lager liggen. ,,Dat hoop ik vurig. Maar de trend is duidelijk: het aantal infecties stijgt, daarna het aantal opnames en daarna het aantal doden. En die trend zullen we met z’n allen moeten ombuigen. Laten we hopen dat dit de wake up call is.’’

De coronacijfers van vandaag Het aantal bevestigde coronabesmettingen is gestegen met 2713. Tussen vrijdagochtend en zaterdag zijn die positieve tests geregistreerd bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Het is iets minder dan op vrijdag, toen het aantal gevallen met 2777 toenam. In de afgelopen zeven dagen zijn bijna 17.000 mensen positief getest op het coronavirus. Het aantal sterfgevallen steeg afgelopen etmaal met 38. Dat is het hoogste aantal meldingen sinds 15 mei. Daaronder waren 21 sterfgevallen in IJsselland (Zwolle en omstreken). Zeven patiënten overleden in Kampen, drie in Raalte en drie in Deventer. Het aantal geregistreerde ziekenhuisopnames steeg zaterdag met 29. Op vrijdag meldde het RIVM 36 ziekenhuisopnames en 16 sterfgevallen. Die gegevens komen soms met wat vertraging binnen. De gemeente Amsterdam telde 335 nieuwe besmettingen, in Den Haag werden 197 positieve tests geregistreerd en in Rotterdam kregen 164 inwoners te horen dat ze besmet zijn geraakt. in de regio Hollands Midden, waar onder meer Leiden en Gouda onder vallen, steeg het aantal besmettingen met 256.