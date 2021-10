38 PEC Zwolle-supporters opgepakt in Eindhoven

Man die buurvrouw doodstak is afgekickt en bezig schoonma­ker te worden: ‘Ik ben er hartstikke goed in’

14:13 Een 33-jarige man die in 2013 zijn buurvrouw in de Arnhemse wijk Geitenkamp doodstak, is inmiddels van de harddrugs af. Hij is binnen de tbs druk bezig een toekomst als schoonmaker voor te bereiden. ,,Ik ben er hartstikke goed in”, zei hij vrijdag in de rechtbank.