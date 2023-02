417 verwaarloosde cavia’s bij vrouw uit huis gehaald: ‘Uit de hand gelopen hobby’

Jongen (14) gewond bij steekpar­tij Hilversum, dader spoorloos

Een 14-jarige jongen uit Hilversum is vrijdag aan het einde van de middag gewond geraakt bij een steekincident. De jongen had een flinke steekwond en moest naar het ziekenhuis. Zijn situatie is stabiel, meldt de politie zaterdag.

