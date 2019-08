5 jaar geëist tegen oud-lijfwacht voormalig No Surrender-captain

Tegen voormalig No Surrender-lid Ayhan B. (51) uit Zwolle is vanmiddag voor de rechtbank in Assen een gevangenisstraf van 5 jaar geëist. B. zou in 2014 en 2016 als security- en incassoman van de inmiddels verboden motorclub betrokken zijn geweest bij minstens vier (zware) mishandelingen, al dan niet in combinatie met diefstal, afpersing en bedreiging.

In drie gevallen zou het gaan om zogeheten 'bad standings', waarbij leden van de motorclub No Surrender gedwongen werden de club te verlaten. Een bad standing gaat vaak gepaard met geweld, afpersing en gedwongen betaling. Hierbij liepen slachtoffers onder andere gekneusde en gebroken ribben op.

Volgens justitie leven de slachtoffers van de bad standings voortdurend in angst. Zelfs nu nog. ,,Een vereniging mag dan een bepaalde mores hebben, die kan natuurlijk nooit zo ver gaan dat het wetboek van strafrecht aan de kant wordt gezet’’, aldus de officier van justitie.

Onzin

B. vindt de beschuldigingen onzin. ,,De officier van justitie heeft haar huiswerk niet goed gedaan. Klopt helemaal niet. Allemaal fouten”, hoorde RTV Drenthe hem tegen de rechtbank zeggen. Volgens de verdachte golden binnen de motorclub twee belangrijke regels: “Je blijft van andermans vrouwen af en je steelt niet van een medelid, een broeder.”

Bij het overtreden van die regels kon je ‘een klap tegen de kop’ verwachten, zei B. Een van zijn vermeende slachtoffers, die aangifte deed van afpersing, was ook slachtoffer van een afpersing in een woning in Eelde. Dat slachtoffer werd zwaar mishandeld en moest 5000 euro afstaan. Hij werd daarna grotendeels ontkleed in de bossen bij Glimmen uit de auto gezet, aldus de regionale omroep.

B. was tijdens zijn No Surrender-lidmaatschap lijfwacht van oud-captain Henk Kuipers in Emmen. Daarnaast fungeerde hij als incassoman. De Zwollenaar ontkende tegenover de rechtbank dat hij binnen de motorclub vier mensen afperste.

Ayhan B. maakt zich naar eigen zeggen geen zorgen. ,,Dat wordt vrijspraak. Ik trap gene zielige jongens in elkaar’’, verklaarde hij eergisteren tegenover De Stentor.

Verboden