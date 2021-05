5 mei-lezing Angela Merkel vanuit Berlijn is officiële start Bevrijdingsdag

Merkel zou vorig jaar de lezing al houden ter gelegenheid van 75 jaar bevrijding, maar vanwege de pandemie kon dat toen niet doorgaan. Na haar videospeech zal de Duitse bondskanselier met Nederlandse studenten in gesprek gaan over de betekenis van vrijheid. Ook demissionair premier Mark Rutte is deelnemer aan die discussie.

Naar verluidt is Merkel - die deze herfst afzwaait als bondskanselier - vereerd dat ze is gevraagd deze lezing te geven. Het Nationaal Comité 4 en 5 mei nodigde haar uit omdat Merkel ‘is doordrongen van de geschiedenis en zich al jarenlang inzet voor vrede, vrijheid en stabiliteit in Europa’.

Haar bijdrage wordt op prijs gesteld. Anders was dat 25 jaar geleden toen er grote discussie ontstond of de toenmalige bondskanselier Helmut Kohl in 1995 wel aanwezig kon zijn bij de viering van vijftig jaar bevrijding. De pijn van de nazi-bezetting in de jaren 1940-1945 lag bij velen nog te gevoelig. Kohl werd destijds afgezegd maar legde een paar weken na 5 mei wel een krans bij het monument De verwoeste stad in Rotterdam.



Pas in 2012 kreeg een Duitser een prominente rol op 5 mei. De toenmalige president Joachim Gauck hield in Breda een volgens velen indrukwekkende toespraak.