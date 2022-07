5200 pagina's vol appjes over mondkapjesdeal Van Lienden op z'n vroegst tegen einde zomer openbaar

Het ministerie van Volksgezondheid bekijkt momenteel het vrijgeven van 5200 pagina's aan chat- en sms-berichten van ambtenaren over de omstreden mondkapjesdeal met Sywert van Lienden. Binnen acht weken wordt beslist of die berichten allemaal of deels worden vrijgegeven. Dat schrijven de ministers Conny Helder en Ernst Kuipers vandaag aan de Tweede Kamer.

Begin deze week ontstond commotie toen bleek dat het ministerie liever een dwangsom van 15.000 euro betaalde dan de berichten vrij te geven. De Volkskrant had in een zogenoemde Woo-procedure (Wet Open Overheid) om de berichten gevraagd en daarin gelijk gekregen van de rechter. De berichten zouden meer inzicht moeten geven in de rol van hoge ambtenaren in de zogenoemde Sywert-deal. Daarin kocht het ministerie voor tientallen miljoenen euro's mondkapjes van het bedrijf van Sywert van Lienden. Nederland was in die tijd in de veronderstelling dat de opiniemaker Van Lienden ‘om niet’ de mondkapjes zou leveren via een stichting.

De ministers schrijven nu dat het altijd al de bedoeling was om de berichten te beoordelen en (deels) vrij te geven. ,,De berichten vielen ook onder de opgevraagde documenten in tien andere Woo-verzoeken die al beoordeeld waren", schrijven de bewindslieden. Daarom ging het ministerie niet in op het specifieke verzoek van de Volkskrant. ,,Wij betreuren dat het niet gelukt is om binnen de door de rechter gestelde termijn aan het verzoek te voldoen. We stellen alles in het werk om zo snel mogelijk aan het verzoek te voldoen en het verbeuren van dwangsommen te voorkomen.”

Quote ,Wij voldoen aan uw verzoek om de gevraagde documenten openbaar te maken. Ministers Kuipers en Helder

Nadat de weigering bekend werd vroeg de Tweede Kamer zelf om het vrijgeven van de berichten. ,,Wij voldoen aan uw verzoek om de gevraagde documenten openbaar te maken", schrijven Kuipers en Helder nu. In de tweede helft van augustus zal een besluit worden genomen over een groot aantal nota's en e-mailberichten. Daarnaast wordt er apart gekeken naar de sms- en chatberichten. ,,De berichten zijn verzameld. Het heeft geleid tot 5200 pagina's met chatberichten. Het streven is om binnen zes tot acht weken een besluit te nemen over deze berichten, met een zo spoedig mogelijke verstrekking daarna.” De documenten moeten nog bekeken worden en volgens de wet ‘ontdaan van persoonsgegevens en bedrijfsgevoelige informatie'.

In totaal zijn bij het ministerie meer dan 350 Woo-verzoeken gedaan en moeten 7,2 miljoen documenten worden bekeken voordat ze worden vrijgegeven.

