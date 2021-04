538 Oranjedag gaat niet door na commotie, gemeente geeft geen vergunning

Petitie

Opbouw in volle gang

De opbouw van het feestterrein was intussen in volle gang . Vrachtwagens en heftrucks reden vandaag af en aan. Maar door de onrust zag de gemeente geen andere optie dan geen vergunning verlenen. ,,De omstandigheden van het evenement zo veranderd dat het leidt tot onaanvaardbare risico’s voor de openbare en veiligheid”, aldus de gemeente. Daarnaast ligt er een negatief advies van de GHOR over het fieldlab.

Teleurstellend

,,Toch teleurstellend”, zegt Radio 538-dj Coen Swijnenberg tijdens De Coen en Sander Show. ,,We hopen allemaal dat er meer mogelijk is qua evenementen. Maar we zien ook dat de gemeente niet doof is voor de signalen eromheen. Het lastige is hier denk ik ook: je doet het nooit goed, want er is veel kritiek. Aan de andere kant, stromen nu ook de teleurgestelde reacties binnen van feestgangers die graag waren gegaan.”