55 meldingen over wangedrag in het leger

Half december richtte Defensie een onafhankelijk meldpunt in voor militairen die misstanden wilden opbiechten. Dat gebeurde na een publicatie over wantoestanden op de Oranjekazerne in Schaarsbergen. Drie militairen zouden daar zijn misbruikt in hun eenheid.

De meeste meldingen die binnenkwamen gaan over pesten (20), intimidatie (12) en benadeling na het doen van een melding binnen Defensie (13). Ook blijkt 'grote terughoudendheid' te bestaan om zaken te melden. Dat is omdat mensen bang zijn voor de consequenties voor henzelf of anderen en omdat er een cultuur heerst waarin mensen elkaar niet verraden, schrijft de commissie-Giebels in een tussenrapportage. De commissie doet onderzoek naar sociale veiligheid binnen het leger.

Schaarsbergen

Ook kijkt de commissie nadrukkelijk naar wat er misging in Schaarsbergen. Het eerste oordeel is hard: Defensie heeft steken laten vallen bij de interne aanpak van de misstanden. Zo is het dossier over deze zaak onvolledig. Belangrijke stukken ontbreken. Verder is de onafhankelijkheid van de interne commissie van Defensie die de zaak onderzocht, niet gewaarborgd. Ook zijn er procedurele fouten gemaakt, onder meer in de gespreksverslagen. Een deel van de gemelde incidenten is serieus opgepakt, waarna er maatregelen volgden, meldt de commissie. Na het intern onderzoek volgden straffen voor de daders, zoals schorsingen. Ook werd aangifte gedaan bij het Openbaar Ministerie.