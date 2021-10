550.000 mensen met energiearmoede - maar wie er warmpjes bij zit, blíjft er zo bij zitten

Dralend stond ik voor de thermostaat na al het gesomber over de stijgende gasprijs en exploderende energierekeningen. Doet ze het of doet ze het niet? Want zó bibberkoud is het nog niet, maar behaaglijk is anders. Al vond mijn man dat ik me niet zo aan moest stellen, want hij liep nog gewoon in een shirtje. Die zeurende vrouwen ook altijd!