58-jarige man uit Baarn aangehouden voor roof Van Gogh en Hals-schilderijen

Karel (57) verliest zijn vrouw aan alzheimer: ‘Ik hoop dat als ze sterft, ik bij haar kan zijn’

5 april Als Karel (57) in het verpleeghuis zijn vrouw opzoekt, moet hij haar opnieuw verleiden, want herkennen doet zij hem niet meer. ‘Ik houd haar vast en vertrouw erop dat mijn geur, mijn stem, mijn grip, hun werk doen.’ Journalist Corine Koole interviewde hem en vele anderen voor een boek over liefde, relaties en intimiteit in tijden van corona. Een voorpublicatie.