6 procent van de Nederlanders gebruikt het internet niet

Afgelopen jaar was 86 procent van de Nederlanders dagelijks online. In 2012 was dat nog 76 procent. Meer dan 95 procent van de 12 tot 45-jarigen en hoogopgeleiden gebruikten het internet elke dag. Ook 45 procent van de 75-plussers was dagelijks op het web.

Van degenen die in 2018 geen gebruik maakten van internet, had bijna de helft (46 procent) geen internetverbinding. De rest heeft wel toegang tot het web, maar maakt daar geen gebruik van. Als redenen om niet te internetten geven mensen volgens het CBS vaak aan dat ze simpelweg geen interesse hebben, het niet zinvol vinden of te weinig kennis of vaardigheden hebben. Een kleine groep (15 procent) is bezorgd over de veiligheid en privacy op internet of vindt de apparatuur die nodig is om te kunnen internetten te duur.