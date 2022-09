60 hybride auto's op goederentrein in brand door breuk in bovenleiding, treinverkeer tot morgenavond plat

Met videoBij Etten-Leur is vanmiddag een goederentrein met hybride auto's in brand gevlogen. Dat gebeurde nadat de trein de bovenleiding kapot had gereden. Op meerdere gedeelten van de lange trein ontstond brand. De schade is groot, het treinverkeer tussen Roosendaal en Breda ligt volgens ProRail tot donderdagavond 20.00 uur stil.

Ongeveer zestig auto’s vlogen rond 13.10 uur in brand. Dertig daarvan brandden volledig uit. Rond 15.10 uur werd het sein brand meester gegeven, maar de schade is groot.



Volgens de veiligheidsregio vlogen de auto's in brand nadat de trein van goederenvervoerder DB Cargo de bovenleiding kapot had gereden. Daardoor vielen bovenleidingkabels op de auto's. Door de vonken die daar vanaf kwamen, vloog volgens omstanders de ene na de andere auto in brand.



Ongeveer veertig auto's vlogen in brand. © Tom van der Put / Eye4images

De goederentrein is beladen met honderden personenauto’s. De veiligheidsregio laat weten dat er geen gevaarlijke stoffen zijn vrijgekomen.

Ene na andere auto vloog in brand

Ooggetuigen meldden dat de kabels van de bovenleiding de auto’s raakten en dat vervolgens meerdere auto's in brand werden gezet. Daarna lagen de kabels van de bovenleiding, waar de stroom van werd uitgeschakeld, als een lus over de auto’s heen.

Opruimen is grote klus

Het gaat tot donderdagavond 20.00 uur duren voor het treinverkeer weer op gang komt, meldt ProRail. De trein moet eerst van het spoor afgehaald worden, daarna de spoorbeheerder pas beginnen met de herstelwerkzaamheden. Een deel van de trein kan worden weggesleept naar station Roosendaal, maar andere delen moeten één voor één van het spoor worden afgetakeld. Over de lengte van een kilometer moet de bovenleiding worden hersteld.

Auto's op een goederentrein vlogen in brand nadat een bovenleiding brak bij Etten-Leur. © Tom van der Put / Eye4images

Volgens een woordvoerder van DB Cargo was de goederentrein op weg naar Vlissingen.

Omdat de breuk in de bovenleiding hersteld moet worden, is de verwachting dat er tot 02.00 uur vannacht geen treinen rijden tussen Roosendaal en Breda. De NS zet stopbussen in tussen Breda en Etten-Leur en Roosendaal en Etten-Leur.

,,We willen het spoor zo snel mogelijk hersteld hebben, zodat de treinen weer kunnen rijden", zegt een woordvoerder van ProRail. Omdat de trein op dit moment nog op het spoor staat, is het volgens hem moeilijk om te zeggen wat de schade aan het spoor en de bovenleiding is.

De brandweer en Incidentenbestrijding van ProRail rukten uit naar de brand. © Tom van der Put / Eye4images

De brand was moeilijk te bereiken. © Sjoerd Marcelissen