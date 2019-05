60-jarige manager uit Aalsmeer gedood bij ruzie bomenkweker Macedonië

European Plants kweekt jaarlijks 150.000 bomen, vooral coniferen, op 375 hectare in het Balkanland en 600 hectare in Nederland. In Macedonië werken 55 mensen. Het bedrijf wilde er juist zijn activiteiten uitbreiden.

