60 van de 104 onderzochte scholen ‘onzorgvuldig’ bij afnemen examens

De schoolexamens van het merendeel van de scholen die de Onderwijsinspectie heeft onderzocht, vertonen tekortkomingen. Op sommige scholen ontbraken verplichte onderdelen in de schoolexamens of werden toetsen niet afgenomen. Op andere rammelde het examenreglement, omdat het bijvoorbeeld was opgesteld zonder inspraak van leerlingen, ouders en personeel, constateerde de inspectie. Maar geen school maakte het zo bont dat leerlingen boven het hoofd hing dat ze niet aan het eindexamen zouden mogen meedoen.

De Onderwijsinspectie deed het onderzoek nadat twee jaar geleden de examens van ruim driehonderd leerlingen van het VMBO Maastricht ongeldig waren verklaard. Pas na het afronden van het centraal schriftelijk examen (de officiële in mei) bleek dat ze hele verplichte toetsen niet hadden gemaakt. Voordat leerlingen aan hun centraal schriftelijk examen kunnen beginnen, moeten ze echter alle schoolexamens hebben afgerond. In de zomer moesten de leerlingen alsnog allerlei toetsen maken om alsnog in aanmerking te komen voor een diploma. Dat leidde tot grote onrust op de school.

Vorig jaar werden ook bij het Amsterdamse Calvijn College gebreken ontdekt. Ook daar bleek een groot deel van de examenkandidaten niet alle schoolexamens te hebben gemaakt. 68 leerlingen moesten een deel van de schoolexamens inhalen, omdat de cijferlijst niet klopte. Na herkansingen en hersteloperaties slaagden 63 gedupeerden alsnog voor hun vmbo.

Twijfel

Omdat er twijfel ontstond over de kwaliteit van de examens op alle middelbare scholen heeft de Onderwijsinspectie een steekproef gedaan onder 104 scholen. Ook op die locaties blijkt nu dat er zestig niet aan de schoolexamens voldeden. De gebreken zijn niet zo groot als op het VMBO Maastricht, maar zijn toch ‘verontrustend’, vindt onderwijsminister Arie Slob.

Bovendien gaat het bij de centraal schriftelijk en praktisch examens (cspe), dat hoort bij de profielvakexamens in het vmbo, bij 1 op de 10 vmbo-scholen mis. De examinatoren helpen de leerlingen te vaak, scholen wijken te vaak af van het voorgeschreven examenmateriaal en de tweede examinator wordt niet goed ingezet. Docenten moeten beter weten welke voorschriften en richtlijnen rondom de examens gelden.

De onderzoeksresultaten vallen ook de Onderwijsinspectie tegen, zo verklaart ze. Ze hamert erop dat scholen en besturen zorgen voor betere toetsing en examinering. ,,Goede examinering is immers essentieel voor de waarde van het diploma.”

Verbetering

Overigens werken middelbare scholen al aan verbetering. In 2018 verscheen namelijk ook al een rapport dat ‘een zorgvuldig verloop’ van de schoolexamens ‘onvoldoende gegarandeerd’ was. Sectororganisatie VO-raad heeft een actieplan voor scholen gemaakt om hun examinering weer op orde te krijgen, maar moet nu ook constateren dat dat nog niet is gelukt. De VO-raad stelt dat het snel beter moet en meent dat dat ook kan. Zestig procent van de onderzochte scholen moest herstelopdrachten doen en die zijn bijna allemaal uitgevoerd. ,,Het is dus voor scholen mogelijk om noodzakelijke verbeteringen op een relatief korte termijn te realiseren”, concludeert de VO-raad.