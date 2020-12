6814 nieuwe coronabesmettingen, vijfde dag op rij een stijging

Zo ervaart een lerares de coronatijd: de koffie wordt tegenwoor­dig op de gang geserveerd

11:00 BERGEN OP ZOOM - Gesprek van de dag op school: wat gebeurt er met de kerstvakantie? Komt er wel of geen derde week bij om de coronabesmettingen te dempen? ,,Alsof die derde week een vrije week is. Volgens mij is het de bedoeling, als dat besluit al valt, om die derde week volledig online onderwijs te geven. Nou ja, we gaan het zien.”