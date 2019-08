72 miljoen naar betwist middel tegen zeldzame taaislijmziekte

Dat blijkt uit nieuwe cijfers die deze krant bij de Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK) heeft opgevraagd. In de jaarcijfers van die stichting die vandaag verschijnen, staat dat het ‘dure Orkambi’ tegen de taaislijmziekte cystische fibrose (CF) in zijn eentje goed is voor de ‘volledige stijging’ van uitgaven aan geneesmiddelen in Nederland. In 2018 is er 47 miljoen euro meer uitgegeven aan geneesmiddelen in het basispakket dan het jaar ervoor.



Het Zorginstituut Nederland adviseerde in 2016 om het niet op te nemen in het basispakket. Zorgverzekeraar Menzis verklaart nu tegenover deze krant dat het middel bij 60 procent van de patiënten niet of onvoldoende werkt. Desalniettemin worden er nu forse bedragen voor neergeteld.



In Nederland waren vorig jaar twee apotheken die het middel verstrekten, waarschijnlijk aan minder dan zeshonderd mensen, van kinderen vanaf 6 jaar tot volwassenen.