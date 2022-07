72 uur op Schiphol: blije, verveelde, geïrriteerde, relaxte, verdrietige, zoekende en boze mensen

Voorlopig geen nieuwe wapenver­gun­nin­gen vanwege ‘te gammele’ screening

De politie mag voorlopig geen wapenvergunningen meer verstrekken omdat een onderdeel van de screening juridisch te gammel is gebleken. De zogenoemde e-screening, ingevoerd na de schietpartij in Alphen aan den Rijn waarbij in 2011 zes mensen werden gedood, wordt per direct niet meer gebruikt, schrijft minister van Justitie Dilan Yesilgöz in een brief aan de Tweede Kamer.

