75.000 gekweekte cactussen, zes levende driestreepboa’s en twee dode toekans onderschept

Weer schrijft Rutte open brief aan alle Nederlan­ders: ‘we moeten ons land beschermen’

6:00 De VVD trapt de verkiezingscampagne voor de Provinciale Staten vandaag af met een paginagrote krantenadvertentie van partijleider Mark Rutte. Opvallend is dat in die advertentie de naam VVD helemaal niet voorkomt. De advertentie is een open brief van Rutte aan ‘al die gewone normale mensen’, die hij in de tekst oproept om Nederland te beschermen.