8000 zorgmedewerkers besmet: ‘Ik breng mijn gezin in gevaar’

Van de 27.419 mensen die in Nederland positief getest zijn op Covid-19, werkt 28 procent in de zorg. Omgerekend zijn dat ongeveer 8000 mensen. De helft van hen is jonger dan 44 jaar, 81 procent is vrouw. Onbekend is in welk deel van de zorg besmettingen vooral voorkomen. Het is mogelijk dat de medewerkers buiten hun werk zijn besmet. Daarnaast geeft het RIVM aan dat zorgpersoneel vaker wordt getest en dat het dus logisch is dat ze ruim vertegenwoordigd zijn in de cijfers.