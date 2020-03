83 procent van scholen treft maatregelen om verspreiding virus tegen te gaan

Maar er zijn ook scholen die aanvullende maatregelen hebben getroffen. Ze geven kinderen hoestles, oftewel leren hen in de elleboog te hoesten. Ook zijn er scholen waar de luizencontrole is geannuleerd, bijvoorbeeld omdat de luizenpluizers het niet zagen zitten om naar school te komen. In veel klassen staat extra handgel, op sommige scholen moeten kinderen bij binnenkomst direct de handen reinigen. De handdoeken zijn vervangen voor papieren droogdoeken. Eén school heeft een fruitschaal voor de leraren en het ondersteunend personeel neergezet ‘om de weerstand op peil te houden’.



,,Er is geen paniek, maar scholen doen preventief wat nodig is. Bij een deel is dat voorzorg, maar in een aantal gevallen is er daadwerkelijk aanleiding tot maatregelen”, constateert AVS-voorzitter Petra van Haren. ,,Scholen zijn kleine sociale gemeenschappen waar iedereen in en uit loopt. Er komen baby’s, opa’s en oma’s. Het is beter preventief iets te doen dan het er op aan te laten komen.”