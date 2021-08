86 dagen lag meneer De B. dood in zijn appartement en bij zijn uitvaart bleven alle dertien stoelen leeg

‘Er is een man gestorven, en ik weet niet wie hij is. Wie hij was. Wat, waarom, noch hoe.’

Het is 6 augustus 2021. In een kleine ruimte in crematorium Noorderveld in Nieuwegein leest uitvaartbegeleider Elles van Dam de eerste zinnen van een gedicht voor. Zacht, maar met gepaste rust tussen de zinnen. Ze richt zich naar het hoofdeinde van een lichte, eiken fineer kist. Die is gesloten. Erop ligt één witte roos, die even daarvoor gekocht is door een collega-uitvaartbegeleider. Aan weerszijden van de kist staat een houten pilaar waar brandende waxinelichtjes op staan, bij het voeteneinde van de kist staat een rij stoelen. Ze zijn leeg.