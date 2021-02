90-plusser overleden na coronaprik, oorzaak overlijden onderzocht

Een hoogbejaarde persoon die was ingeënt tegen het coronavirus, is kort na de vaccinatie overleden. Onderzoek moet duidelijk maken waaraan de 90-plusser is overleden, maar volgens bijwerkingencentrum Lareb ‘ligt een andere oorzaak dan de vaccinatie voor de hand’, omdat de persoon al ernstige gezondheidsklachten had. Het gaat om het vaccin van BioNtech/Pfizer.

Het RIVM benadrukt in een verklaring dat de veiligheid en gezondheid van de mensen die worden gevaccineerd ‘de eerste prioriteit is’. ,,In Nederland beoordelen artsen of een persoon, oud of jong, geschikt is om te worden gevaccineerd, zeker bij kwetsbare en oudere mensen”, valt te lezen.

Veilig middel

Het Europees Geneesmiddelenbureau maakte vorige week in een eerste maandelijkse update bekend dat het coronavaccin van Pfizer/BioNTech veilig gebruikt kan worden, er zijn geen nieuwe bijwerkingen ontdekt. Onder meer in Noorwegen zijn enkele tientallen ouderen overleden na toediening van het vaccin, maar volgens het EMA was dat niet een gevolg van het vaccin.

Ze hadden al ernstige gezondheidsklachten en sommige mensen kregen al palliatieve zorg toen ze gevaccineerd werden. De gezondheidsautoriteiten in Noorwegen hebben eveneens geen verband gevonden, maar blijven waarschuwen voor de risico’s van het inenten van deze groepen. Het vaccinatiebeleid in het land verandert niet.

,,Het is niet onmogelijk dat sommigen die het vaccin kregen zo kwetsbaar waren dat je misschien had moeten overwegen hun het vaccin niet te geven omdat ze zo ziek zijn”, zei directeur Camilla Stoltenberg van het Noorse Instituut van Volksgezondheid. Zij wees erop dat dagelijks sowieso zo’n 45 mensen overlijden in Noorse verpleegtehuizen.

Toezicht

Het EMA houdt ook na de toelating van het vaccin in de gaten wat de gevolgen voor de gezondheid zijn. Tot nu toe zijn er geen nieuwe bijwerkingen van het vaccin aan het licht gekomen.

Ook in Denemarken, Zweden, Finland, en IJsland zijn sterfgevallen gerapporteerd na een vaccinatie. Ook daar is geen direct verband vastgesteld.