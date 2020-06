92-jarige Arnhemmer in hongerstaking. Zijn eis: meer bezoek op Vaderdag

Interview Rob Kamphues (59) had niet verwacht nog met 30 jaar jongere vriendin samen te zijn

12:18 Rob Kamphues (59) wijst er herhaaldelijk op dat hij beslist niet de beste schrijver, tv-presentator of cabaretier van Nederland is. Die neiging zichzelf klein te maken komt voort uit pure lafheid, analyseert hij. ,,Veilig om te zeggen. Diep in mijn hart wil ik wel goed zijn.’’