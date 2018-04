A10 dicht na meerdere aanrijdingen: grote files rond Amsterdam

Staatsse­cre­ta­ris Snel naar herdenking genocide in Armenië

17:14 Staatssecretaris Menno Snel van Financiën gaat volgende week naar de herdenking van de Armeense genocide in Armenië. Dat heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken bekendgemaakt. Het is de eerste keer dat een lid van het kabinet aanwezig is.