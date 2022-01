A2 weer open na grote politieactie, één arrestatie

Onduidelijk is nog of er een verband is met de extra beveiliging bij het hoofdgebouw van de Landelijke Eenheid in Driebergen. Voor de deur staan agenten met automatische vuurwapens en kogelwerende vesten aan. Ook is een politiehelikopter geland.



Opvallend is dat de politieheli bij de A27 bij Meerkerk is geland en daarna naar Driebergen is gevlogen. Daar landde de helikopter weer. Mogelijk is een persoon verplaatst.



De A2 ter hoogte van Maarssen is inmiddels (deels) vrijgegeven. Twee rijstroken en de afrit naar Utrecht-Noord vanuit Amsterdam blijven nog dicht. Het verkeer vanuit Den Bosch kan gebruik maken van de parallelbuis van de Leidsche Rijntunnel. Volgens de verkeersinformatie van de ANWB bedraagt de file van Amsterdam naar Utrecht inmiddels 1,5 uur. ‘Houd rekening met extra reistijd', laat Rijkswaterstaat weten via Twitter.