Aan boord van een KLM-vlucht naar Barcelona: ‘Afstand houden natuurlijk totaal onmogelijk’

Artsen: kind met snottebel kan gewoon naar de opvang

12:47 Het is niet nodig dat kinderdagverblijven ieder kind met een snottebel, een loopneus of een kuchje naar huis sturen, of dat ze niet naar de opvang mogen worden gebracht. Kleine kinderen hebben vaak dergelijke klachten en de risico’s dat ze andere kinderen ziek maken zijn ‘acceptabel laag’, zeggen de Nederlandse Vereniging voor Infectieziektenbestrijding (NVIB) en AJN Jeugdartsen Nederland.