Aan kandidaten geen gebrek voor boerenkalenders: ‘Toen ik een relatie had, vond ik het geen goed idee’

Waarom jonge boeren en boerinnen zich in groten getale opgeven om in pikante pose op een kalender te staan, weet Stef Bloo niet. Opvallend is wel dat in het introductiefilmpje de boerinnen stuk voor stuk vertellen waarom zij het boerenbestaan zo belangrijk vinden.

,,Of het groeiende aantal aanmeldingen met de boerenprotesten heeft te maken, weet ik niet. Ik merk wel dat de boeren meer naar buiten willen treden. We doen met de kandidaten altijd een kort interview. Dan vragen we ook of ze nog iets kwijt willen. Blijkbaar was daar dit jaar behoefte aan. Maar de meesten doen mee omdat ze gewoon een leuke foto willen.’’

Doeke Weide (26), Dedemsvaart

Volledig scherm Melkveehouder Doeke Weide uit Dedemsvaart. © By Agne Fotografie/Sharabande fotografie

Melkveehouder Doeke Weide uit Dedemsvaart poseert op op een melkveebedrijf. ,,Ik werd op Facebook getagd in de oproep voor inschrijving en dacht: dat lijkt me wel een keer leuk’’, vertelt de jonge vrijgezel. ,,De fotoshoot was op een boerenbedrijf in Deventer. Ik vond het eerst een beetje gek. Daar sta je dan. Verder zit er geen diepere betekenis achter mijn deelname.’’

Julia Broeks (22), Dalfsen

Volledig scherm Julia Broeks uit Dalfsen met een boerenzakdoek aan haar broek. © By Agne Fotografie/Sharabande fotografie

Julia Broeks uit Dalfsen is studente veehouderij. ,,Het staat echt los van de boerenprotesten’’, vertelt Broeks, die op de foto wel een boerenzakdoek aan haar broek heeft hangen. ,,Ik heb me vorig jaar al opgegeven. Als grap. Ik werd nog gekozen ook en vond het leuk om mee te doen. Ook ik heb geprotesteerd in Den Haag. De kalender is gewoon leuk om in te staan.’’

Ilse Kappert (21), Warnsveld

Volledig scherm Ilse Kappert poseert tussen de schapen. © By Agne Fotografie/Sharabande fotografie

Ilse Kappert uit Warnsveld, die thuis een schapenhouderij heeft, ziet vooral een mooie kans om te laten zien dat boerinnen heel sexy kunnen zijn. ,,Natuurlijk is het belangrijk om van je te laten horen of te protesteren als dat nodig is. Eerder zat ik nog in een relatie en vond het niet zo’n goed idee om mee te doen. Nu kon het. Het besef dat ik straks ergens in een keet hang, dringt nu pas tot me door, haha.’’

Anne Berntsen (22), Dronten

Volledig scherm Anne Berntsen uit Dronten heeft ervoor gekozen om boerin te worden. © By Agne Fotografie/Sharabande fotografie

De 22-jarige Anne Berntsen uit Dronten, dochter van twee advocaten, heeft bewust gekozen voor een boerenbestaan. ,,Je ziet me hangend aan een hooivork. Voor mij is een hooivork het symbool van protest. Het boeren zit in mijn bloed, mijn ouders kwamen beiden van de boerderij. Ik heb mijn verhaal verteld en me ingeschreven en zie hier, ik sta er in.’’

De lancering van de boeren- en boerinnenkalender is vrijdag 7 oktober in Deventer. Vanaf die datum zijn de kalenders met 24 boeren en boerinnen te koop via boerendingen.nl.