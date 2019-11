Aangehouden man inzake liquidatie Kelvin Maynard weer vrij

Maynard werd op 18 september, omstreeks 20.30 uur ‘s avonds, op de Langbroekdreef in een auto om het leven gebracht met meerdere schoten. De schutter zat achterop een zwarte scooter, die het slachtoffer was gevolgd. Bij een verkeerslicht sloeg hij toe. Reanimatie van de voormalig profvoetballer mocht niet meer baten.



Binnen de criminele wereld gaat het verhaal dat een ruzie over een gestolen partij cocaïne aan de moord ten grondslag zou liggen. De recherche ziet inderdaad aanwijzingen dat Maynard in de drugshandel zat en onderzoekt ook het scenario over de diefstal, maar houdt nog meer mogelijkheden open.



Maynard speelde onder meer bij FC Volendam en FC Emmen. Dit seizoen voetbalde hij bij amateurclub Alphense Boys. Hij was een bekende van de politie. Die heeft niet gezegd wat Maynard op zijn kerfstok had. Televisieprogramma Opsporing Verzocht besteedde eerder deze maand aandacht aan de zaak.