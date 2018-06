Aangereden Mees (6) in rechtbank: 'Mijn hoofd is nu anders'

De slachtoffers maakten tijdens de zitting vandaag gebruik van hun spreekrecht. In een emotionele slachtofferverklaring zegt moeder Lianda: ,,Ik geef een harde gil. Mijn knieën knikken, ik ga direct naar plaats ongeluk. Wat ik zie is afschuwelijk. Aan ene kant ligt mijn man in een plas bloed. Aan andere kant mijn lieve jongetje, die kermt van de pijn. Dit is de grootste nachtmerrie van iedere moeder."



De vrouw werd in de jaren negentig zelf aangereden door een vrachtwagen. Ze verloor daarbij een been. ,,Jeppe en ik waren een team. Van een gezin dat alles zelf deed, naar afhankelijkheid van zorg. Jeppe is veranderd van sterke beer naar fragiele man. ... Als hij na weken zijn ogen opent heeft hij geen idee wie hij is, dat hij kinderen heeft. Hij heeft geen herinneringen meer aan onze trouwdag, aan de geboorte van onze kinderen. Onze geschiedenis is gedeeltelijk gewist en toekomst ingrijpend veranderd."



Haar zoontje Mees zegt: ,,Ik vind het jammer dat mijn hoofd nu zo anders is. Ik wou dat die man ons niet had aangereden. Als ik op mijn fiets zit moet ik daaraan denken en moet ik huilen."