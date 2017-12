Aangifte tegen de Staat wegens 'beïnvloeding' mariniers De Punt

De moeder van Max Papilaja en broers van Hansina Uktolseja stellen de staat aansprakelijk voor executies. Ze zijn ervan overtuigd dat de mariniers de twee kapers bewust (van dichtbij) hebben doodgeschoten, terwijl ze al zwaargewond waren en zich niet meer konden verzetten.



Enkele maanden geleden zijn elf mariniers van twee aanvalsploegen door de rechtbank gehoord over het toegepaste geweld in de trein. Tijdens de verhoren rezen bij de nabestaanden en hun advocaat Liesbeth Zegveld grote twijfels over de verklaringen. Ze denken dat mariniers hebben gelogen, en verhalen op elkaar hebben afgestemd. Dat mariniers zwijgen over het handelen van hun collega’s is volgens nabestaanden een bewijs dat ze daar van tevoren afspraken over hebben gemaakt.