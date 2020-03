Aangifte voor seksueel misbruik leidt tot schietpartij bij woning in Gelderland

CORONAVIRUS LIVE | Noodtoe­stand uitgeroe­pen in VS, Rutte roept op: Stop met hamsteren

20:52 De Amerikaanse president Donald Trump heeft de noodtoestand in de VS uitgeroepen vanwege de uitbraak van het coronavirus. Dat is zojuist bekendgemaakt tijdens een persconferentie in het Witte Huis. Via de noodtoestand kan hij aanspraak maken op extra geld voor het aanpakken van de coronacrisis. Premier Mark Rutte roept Nederlanders op te stoppen met het hamsteren van bijvoorbeeld wc-papier en voedsel. Dat is niet alleen onnodig, het treft ook ‘mensen die hard voor ons aan het werk zijn’ en na een lange dag de schappen leeg aantreffen, zegt hij. De afgelopen 24 uur zijn er in Italië 250 nieuwe doden door het coronavirus gevallen. Het totale dodental is daardoor opgelopen naar 1266. In Nederland is het dodental sinds gistermiddag opgelopen tot tien. Volg alles in ons blog. Hier lees je de afgelopen dagen terug.