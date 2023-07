Aangiftes tegen chemiebedrijf Chemours groeit naar 1600: ‘Zwijgende overheid is onvoorstelbaar’

Dat laatste werd afgelopen week bekend na onderzoek van onderzoeksprogramma Pointer. In een sloot in Leidschenveen is de grenswaarde PFOS (soort PFAS) ruim 25.000 keer hoger dan het RIVM veilig acht voor het oppervlaktewater, hoger dan waar dan ook in Nederland. De bron van de vervuiling is niet meer te vinden, beweert het Hoogheemraadschap van Delfland, maar het zijn de stoffen waarmee Chemours al vele jaren in opspraak is: zo'n zes jaar geleden kaartte het AD dat al aan in vele artikelen, recentelijk deed onderzoeksprogramma Zembla dat opnieuw.

‘Verzwijgen van schadelijke stoffen is onvoorstelbaar’

Het Hoogheemraadschap Delfland hing de metingen van 2021 niet aan de grote klok. Tot verbijstering van Ficq: ,,Het verzwijgen door de overheid van de aanwezigheid van deze gevaarlijke stoffen in het oppervlaktewater vind ik onvoorstelbaar. Mensen uit die regio die aangifte doen in de strafzaak tegen Chemours, kunnen door hun aangifte het openbaar ministerie dwingen onderzoek te doen naar de strafrechtelijk verantwoordelijke voor deze PFOS-vervuiling.” Daarmee zou dus ook duidelijk worden waar die hoeveelheid PFOS in Leidschenveen vandaan komt.

Ficq kondigde eind juni aan namens vijf omwonenden aangifte te gaan doen tegen de leidinggevenden van het chemiebedrijf Chemours, ‘bekend’ van de Teflon-laag in bakpannen. ,,Wie dat precies allemaal zijn, dat gaat onderdeel zijn van het strafonderzoek, als het zover komt”, aldus Ficq. Het gaat om een soortgelijke aangifte als het lopende strafonderzoek tegen staalgigant Tata Steel in IJmuiden: het bewust in de omgeving brengen van gevaarlijke stoffen in de lucht, de bodem of het oppervlaktewater (artikel 173a). Daar kan twaalf tot vijftien jaar celstraf op staan. In die zaak is inmiddels een strafonderzoek gaande waar dit jaar een beslissing uit moet komen rollen of de grote bazen van Tata-vervolgd gaan worden.

Inmiddels loopt het storm met het aantal aangiftes, merkt Ficq, vooral uit de omgeving van Chemours: Dordrecht en Sliedrecht. De teller gaat richting de 1600. Ficq heeft daarom met het Functioneel Parket afgesproken dat ze wat later dan geland, half augustus, met de stapel naar het Openbaar Ministerie gaat. Om dan het complete pakket aangiftes in te dienen.

Want hoe meer aangiftes hoe beter. ,,Eventuele vervolging van Chemours is afhankelijk van twee dingen,” licht de advocaat toe. ,,De haalbaarheid en de wenselijkheid. Nou, ik hoef niet uit te leggen dat bij laatste van belang is dat er veel aangiftes zijn.”