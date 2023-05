Aanhangers van de Turkse president Erdogan vierden zondagavond feest in de Schilderswijk in Den Haag na zijn overwinning bij de verkiezingen. Daarbij werd zwaar vuurwerk afgestoken. Bij één feestvierder ontplofte het vuurwerk in zijn hand. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

Recep Tayyip Erdogan blijft president van Turkije. Volgens de Turkse Kiesraad zijn bijna alle stemmen geteld en is de leider van de AK-partij niet meer in te halen door zijn uitdager Kemal Kilicdaroglu (CHP). Ruim 52 procent van de Turken stemde op Erdogan, bijna 48 procent op de oppositie.

De overwinning zorgde zondagavond voor feestvreugde op straat in de Haagse Schilderswijk. Er werd getoeterd en mensen liepen rond met Turkse vlaggen. Toen er zwaar vuurwerk werd afgestoken kreeg de sfeer een andere wending, constateerde calamiteitensite Regio15.

Tekst gaat verder onder de foto.

Volledig scherm Ambulancepersoneel ontfermde zich over het slachtoffer. © Regio15

Volgens getuigen wilde een feestvierder een stuk vuurwerk oprapen van de grond toen het in zijn hand ontplofte. Een traumahelikopter en twee ambulances werden voor het slachtoffer opgeroepen. In afwachting daarvan verleenden politiemensen eerste hulp. Het slachtoffer had ‘ernstig letsel’ aan zijn hand.

Ambulancepersoneel besloot daarna om de traumahelikopter niet af te wachten en het slachtoffer met spoed naar het ziekenhuis te brengen. De politie heeft na het incident de Hobbemastraat leeggeveegd. Er is een afzetting met politielint gemaakt. ‘Er wordt in de wijk nog wat getoeterd, maar de sfeer is na dit ongeval bedrukt’, meldt Regio15.

Tekst gaat verder onder de tweet.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Feest in andere steden

Ook in andere steden werd er feest gevierd. Zo wordt in Amsterdam-West, waaronder het Mercatorplein, flink getoeterd en met Turkse vlaggen uit auto’s langzaam gereden. Hetzelfde geldt voor Plein ‘40-‘45 in Nieuw-West. Ook bij de Hofpleinfontein in het centrum van Rotterdam rijden veel Turken rond.

Getoeter is ook te horen in onder meer Roermond, Eindhoven en Deventer. In Amersfoort zijn Turken bijeengekomen bij rotonde De Stier. Een man die daar niet van gediend was, ging vervolgens helemaal door het lint. Hij gooide allerlei spullen naar de feestvierders.

Tekst gaat verder onder de foto.

Volledig scherm Feest bij De Stier in Amersfoort vanwege de verkiezingsoverwinning van de Turkse president Erdogan. © 365press

Erdogan is onder Nederlandse Turken populair. Tijdens de eerste ronde van de Turkse verkiezingen eerder deze maand kreeg Erdogan volgens het Turkse staatspersbureau Anadolu 68,76 procent van de Turks-Nederlandse stemmen. 28,52 procent stemde op rivaal Kemal Kilicdaroglu. Hoe er de tweede ronde is gestemd, is nog niet bekend.

Niet iedereen is even blij met hoe de Turken de verkiezingsuitslag vieren. De Deventerse schrijver en presentator Özcan Akyol toont op sociale media een filmpje van toeterende auto’s en schrijft: ,,Lekker in het liberale westen toeteren omdat je in een ander land conservatieve nationalisten aan de winst hebt geholpen.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.