Aanhouding advocaat Youssef Taghi schokt collega's in Amsterdam: ‘Erger kan eigenlijk niet’

Ridouan Taghi communi­ceer­de vrijelijk vanuit de cel, via zijn neef die zijn advocaat is

16:47 Liquidatieverdachte Ridouan Taghi kon vanuit detentie sinds maart ongecontroleerd communiceren met de buitenwereld. Volgens justitie ging dat over een gewelddadige ontsnappingspoging. Hij deed dat via neef Youssef Taghi, die advocaat is. De neef kwam vaak meermaals per week langdurig op bezoek in de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught.