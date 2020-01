Aanhouding bij inval in woning van pedoclub Martijn in Hengelo

Het woonhuis van de voormalig voorzitter van de omstreden pedofielenclub in Hengelo werd met een stormram betreden. Marthijn U. (47) was volgens getuigen op dat moment wél thuis. Ze zagen hem kort nadat de voordeur was opengebeukt de overgordijnen sluiten. Het huis van Marthijn U. hangt vol met camera’s, na eerdere incidenten waarbij zijn huis bekogeld werd. Ook zijn de ramen van de woning afgeplakt met plastic, zodat binnenkijken niet mogelijk is. Het is op dit moment onduidelijk waarom de inval is gedaan. Politie en recherche doen onderzoek in en rondom de woning. De vele camera's aan de buitenkant worden afgeplakt door de politie. Of er een aanhouding is verricht, is ook nog niet duidelijk.