Aanhouding na vondst lichaam in tuin Swifterbant

video Fries wint vakantie­huis in Groningen: ‘Een beetje ontwikke­lings­hulp’

20 oktober Het lijkt een grap maar dat is het niet: Een Fries die een vakantiehuis in Groningen wint in een loterij van een Groninger voetbalclub. Het overkwam Hans Jager (52) uit Drachten. Hij ging vanmiddag kijken bij zijn kersverse optrekje in de buurprovincie en viel achterover van verbazing.