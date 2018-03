Aanhoudingen bij demonstratie Pegida in Amsterdam voor brengen Hitlergroet

Ongeveer 25 tot 30 personen verzamelden zich zondagmiddag rond 13.00 uur voor de deur van de Stopera. Daarna volgde een optocht naar het Museumplein. De groep demonstranten brachten borden mee met teksten als 'Rapefugees not welcome' en 'Nieuw avondland zonder islam'.



Tegelijkertijd werd een tegengeluid georganiseerd door de groepering Laat Ze Niet Lopen. Zij waren met een groep van veertig tot vijftig personen. de Mobiele Eenheid was aanwezig om beide groeperingen uit elkaar te houden.



Uiteindelijk moest door de politie worden ingegrepen. Elf demonstranten werden in de boeien geslagen voor onder andere het afsteken van zwaar vuurwerk, het brengen van de Hitler-groet en het beledigen van een agent.



Tot welke 'groep' de aangehouden mensen behoren wil de politie bewust niet zeggen. Het gaat om de gedragingen, aldus een woordvoerder.

Verder is de demonstratie relatief rustig verlopen.



De extreemrechtse actiegroep Rechts in Verzet hield op zondag eveneens een protest, tegen de komst van een moskee in een nog te bouwen nieuwbouwwijk. De leider van de groep, Hugo Kuijper, legde eerder uit protest een onthoofde pop voor de deur van een islamitische stichting.