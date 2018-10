Aanslagen in Oss: twee verdachten opgepakt in vakantiepark

Op een vakantiepark in het Limburgse Belfeld zijn vanochtend een 29-jarige man uit Arnhem en een 28-jarige Roemeen aangehouden in verband met onder meer twee aanslagen in Oss.

Op 15 augustus werd Oss opgeschrikt door een enorme knal. Bij café 't Berghje aan de Berghemseweg ging een zwaar explosief af, de schade was enorm. Aan deze explosie gingen meerdere branden en explosies vooraf. In de Asterstraat in Oss werd op dinsdag 20 februari een auto in brand gestoken voor een woning. Enkele dagen later, op zaterdag 24 februari, was het hier opnieuw raak en werd bij de voordeur van de woning brand gesticht. In beide gevallen waren de bewoners - de ouders van Bianca van der H., de weduwe van de in 2008 geliquideerde Hans van Geenen - aanwezig, maar vielen er geen gewonden, ondanks dat er zelfgemaakte brandbommen werden gebruikt.

Brandstichting

De twee brandstichtingen in Oss hadden verband met een aanslag in Haarlem. Daar werd op zondagochtend 25 februari om 2.00 uur in de nacht brand gesticht bij een woning aan de Basilicumstraat. Daarbij werd een brandbom over een schutting vanaf het Salieveld naar de woning gegooid en deze ontplofte. Ook hier waren er, net als in Oss, bewoners in de woning aanwezig en raakte ook niemand gewond.

Op donderdag 13 september was er ook nog een poging tot brandstichting bij een woning aan de Aengelbertlaan in Oss. Op zondag 16 september bleef het niet bij een poging. Die ochtend werd het huis in brand gezet. De bewoner bleef ternauwernood ongedeerd. Twee honden overleefden de brand niet.

Doorzoeking

Bij de doorzoeking van het vakantiehuisje werden meerdere vuurwapens gevonden en een flinke hoeveelheid drugs. Ook vond de politie duizenden euro’s contant geld. Een 25-jarige Roemeense vrouw die ook in de woning aanwezig was tijdens de arrestaties werd in verband met deze vondst ook aangehouden. De politie heeft ook een witte Mercedes Vito meegenomen voor onderzoek. Deze bus is vermoedelijk bij meerdere aanslagen gebruikt. De politie deed al sinds begin dit jaar onderzoek naar de brandstichtingen in Oss.

De recherche benadrukt dat er nog veel onderzoek moet plaatsvinden: "Het lijkt er sterk op dat de mannen die wij hebben aangehouden slechts de uitvoerders van deze aanslagen waren." Er worden nog meerdere aanhoudingen verwacht.