‘Aanstootgevend’ en ‘godslasterlijk’, maar De Tong keert dit jaar terug langs A6 bij Lelystad

De provincie Flevoland hoopt dit najaar het veelbesproken werk De Tong terug te kunnen plaatsen aan de Knardijk langs de A6 bij Lelystad. Het beeld van Ruud van de Wint werd twee jaar geleden – toen stormen in Nederland nog geen naam kregen – door de wind uit zijn evenwicht gebracht. De Tong wankelde, bleef eerst nog even staan, maar werd later uit voorzorg van het voetstuk gehaald. Daarvoor al werd het werk vaak vernield.