Aantal aangiften tegen Tata Steel explodeert: ‘We hadden hier nu zelfs zwarte sneeuw’

Het aantal aangiftes tegen staalgigant Tata Steel over het bewust toebrengen van schade aan de volksgezondheid is geëxplodeerd. Er zijn inmiddels 512 mensen en stichtingen die aangifte doen van een strafbaar feit tegen het bedrijf. Dat bevestigt advocaat Bénédicte Ficq, die de omwonenden bijstaat.

De sneeuw van de afgelopen winterweek maakt volgens de omwonenden eens te meer duidelijk hoe vervuild de omgeving is van het bedrijf uit IJmuiden. Bewoners maakten de afgelopen dagen foto's van zwarte sneeuw op de duinen in de buurt van het bedrijf.

,,Nu is het zichtbaar, met dank aan de sneeuw, maar deze vervuiling gebeurt natuurlijk veel vaker. Alleen dan zie je het niet zo duidelijk”, zegt Sanne Walvisch, een van de omwonenden. ,,Dit is enorm confronterend. Nu zie je het op de sneeuw, maar wij zien dit ook vaak op onze vensterbanken, auto's en noem maar op. Hier leven wij dus in. We hebben hier dus ook nooit de ramen open, zelfs niet als het warm is. We houden ook altijd rekening met de wind, checken de windrichting bijvoorbeeld voordat we gaan hardlopen.”

Kort geleden werd bekend dat zo'n 30 omwonenden, verenigd in de stichting Frisse Wind Nu, aangifte hebben gedaan tegen Tata Steel. Bij hen hebben zich in korte tijd dus honderden mensen en andere partijen aangesloten, waaronder zelfs een surfvereniging.

De partijen willen het bedrijf voor de strafrechter slepen omdat het bewust ‘stoffen in de bodem, lucht of oppervlaktewater zou brengen’ die een gevaar zijn voor de volksgezondheid. Tata Steel werd in het verleden door provincie en rechtbanken al vaker aangepakt op het overtreden van de regels. Volgens de aangevers beterde het bedrijf nooit zijn leven en daarom proberen omwonenden Tata nu voor de strafrechter te brengen.

Hoewel Tata Steel al meerdere keren op de vingers werd getikt, werd het bedrijf nooit strafrechtelijk aangepakt. De verantwoordelijke directie riskeert een celstraf van maximaal twaalf jaar, of zelfs vijftien jaar als kan worden aangetoond dat door het gedrag van de staalgigant een of meerdere personen zijn overleden.

Volgens de stichting Frisse Wind Nu komt longkanker in het IJmond-gebied 25 procent vaker voor dan in de rest van Nederland. In sommige postcodegebieden in Beverwijk en Velsen is dat percentage nog veel hoger. Qua ultrafijnstof zou de hele regio zelfs te vergelijken zijn met een druk verkeersplein.

Volledig scherm Sporen in de duinen bij Wijk aan Zee. © Rob van Wieringen

Actieplan

Tata Steel heeft op de website een reactie gegeven op de aangifte: ‘We hebben in de media het bericht gelezen over het voornemen om aangifte te doen tegen Tata Steel. We hebben een actieplan dat de impact van onze bedrijfsprocessen op de omgeving tot een minimum beperkt en investeren daarin honderden miljoenen euro’s. Wij handelen naar beste eer en geweten. Wij hechten er waarde aan om altijd in gesprek te zijn met de omgeving en nemen de zorgen van onze buren zeer serieus.’

Woordvoerster Ariane Volz van Tata Steel voegt er alleen nog aan toe dat het bedrijf de foto's van de zwarte sneeuw ook heeft gezien onderzoekt wat er aan de hand kan zijn.

Volledig scherm Zwarte sneeuw bij Tata Steel. © Rob van Wieringen

