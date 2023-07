Aantal aangiftes tegen grote bazen van Chemours explodeert: ‘De mensen zijn echt boos’

Het aantal aangiftes tegen de directieleden van chemiebedrijf Chemours in Dordrecht is in enkele dagen tijd geëxplodeerd van vijf naar ruim 400. ,,De mensen zijn echt boos dat er zolang is gespeeld met hun gezondheid’’, zegt advocaat Bénédicte Ficq.

Ficq kondigde vorige week aan namens vijf omwonenden aangifte te gaan doen tegen de leidinggevenden van het chemiebedrijf. ,,Wie dat precies allemaal zijn, dat gaat onderdeel zijn van het strafonderzoek, als het zover komt”, aldus Ficq. Deze week zal ze met de gebundelde aangiftes naar politie en justitie stappen. ,,De mensen zijn echt boos, en bang, omdat dat giftige PFAS zich opstapelt in je lichaam en er nooit meer uitgaat.”

Het gaat om een soortgelijke aangifte als het lopende strafonderzoek tegen staalgigant Tata Steel in IJmuiden: het bewust in de omgeving brengen van gevaarlijke stoffen in de lucht, de bodem of het oppervlaktewater (artikel 173a). Daar kan twaalf tot vijftien jaar celstraf op staan. Ook de aangifte tegen Tata Steel kon rekenen op steun van vele honderden omwonenden. Daar loopt inmiddels een strafrechtelijk onderzoek. Ook daar is Bénédicte Ficq de advocaat.

De bedoeling is - net als bij Tata Steel - de feitelijk leidinggevenden van Chemours (die van nu en hun eventuele voorgangers) persoonlijk voor de rechter te slepen voor het feit dat ze willens en wetens zeer schadelijke stoffen in de omgeving hebben gebracht, terwijl al decennialang bekend was dat dat gevaarlijk is voor de omgeving.

Honderden documenten

De aangiftes zijn een direct gevolg van een uitzending van Zembla onlangs. Het onderzoeksprogramma kreeg honderden documenten in handen over de manier waarop de industrie het gevaar en schadelijkheid van PFAS sinds de jaren 60 heeft achtergehouden. PFAS is een verzamelnaam voor een aantal door de mens gemaakte, mogelijk schadelijk stoffen.

Uit de documenten blijkt dat DuPont (dat tegenwoordig Chemours heet) al dertig jaar geleden wist dat ze het grondwater onder de fabriek en in de omgeving ernstig vervuilden met grote hoeveelheden PFAS.

Naar aanleiding van de Zembla-uitzending overweegt het Openbaar Ministerie al om het strafonderzoek naar Chemours te heropenen. Het OM deed in 2016 al onderzoek naar het bedrijf toen de Omgevingsdienst Zuid-Holland aangifte tegen Chemours deed vanwege het uitstoten van de giftige stof PFOA zonder vergunning. Dat leidde destijds niet tot vervolging.

Het AD schreef in die periode talloze verhalen over het Dordtse chemiebedrijf en de schadelijke stoffen die het bedrijf jarenlang gebruikte om - onder meer - de teflonlagen voor bakpannen te kunnen maken. Dat Chemours al jaren wist dat zij mensen in de omgeving in gevaar brachten, bleek toen ook al. Het bedrijf is tot op de dag van vandaag nooit strafrechtelijk vervolgd.

In de explainer hieronder word je binnen vijf minuten bijgepraat over hoe Chemours veranderde in een omstreden chemiereus.

